Тюльпаны и романтические песни: в Конотопе военные поздравили женщин с 8 марта

В Конотопе военные оригинально поздравили женщин с 8 марта.
В центре города собрался оркестр 58-й отдельной мотопехотной бригады им. Ивана Выговского, который исполнял украинские песни для женщин.
Под музыкальный аккомпанемент военные в форме дарили прохожим конотопчанка тюльпаны и открытки.
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Женщины любезно принимали презенты и признавались, что не ожидали такого праздника в своем городе.
К слову, многие украинские политики поздравили женщин с праздником 8 марта в соцсетях.
Источник: Конотоп City
Фото: Конотоп City
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