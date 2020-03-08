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Факты / Украина / Общество

Тюльпаны и романтические песни: в Конотопе военные поздравили женщин с 8 марта

В Конотопе военные оригинально поздравили женщин с 8 марта.

В центре города собрался оркестр 58-й отдельной мотопехотной бригады им. Ивана Выговского, который исполнял украинские песни для женщин.

Под музыкальный аккомпанемент военные в форме дарили прохожим конотопчанка тюльпаны и открытки.

Читайте: Оригинальные поздравления с 8 марта 2020

Женщины любезно принимали презенты и признавались, что не ожидали такого праздника в своем городе.

К слову, многие украинские политики поздравили женщин с праздником 8 марта в соцсетях.

Источник: Конотоп City

Фото: Конотоп City

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