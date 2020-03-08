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Факти / Україна / Суспільство

Тюльпани та романтичні пісні: у Конотопі військові привітали жінок з 8 березня

У Конотопі військові оригінально привітали жінок з 8 березня.

У центрі міста зібрався оркестр 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Івана Виговського, який виконував українські пісні для жінок.

Під музичний акомпанемент військові у формі дарували перехожим конотопчанкам тюльпани та вітальні листівки.

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Жінки люб’язно приймали презенти та зізнавались, що не очікували такого свята у своєму місті.

До слова, багато українських політиків привітали жінок зі святом 8 березня у соцмережах.

Джерело: Конотоп City

Фото: Конотоп City

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