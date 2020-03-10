Цена на биткоин снизилась на фоне коронавируса и ценовой войны между Саудовской Аравией и другими масштабными экспортерами нефти.

До появления новостей о распродаже нефти биткоин торговался на уровне $8 700. Затем он резко упал, и теперь цена криптовалюваты составляет ниже $ 7 800.

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В то же время когда произошел обвал мировых рынков и валюта пошатнулась, то золото наоборот прибавило в цене.

С начала 2020 года оно продолжает демонстрировать достаточно впечатляющую динамику на фоне коронавируса и нестабильности на рынках.

Курс золота на рынке сейчас составляет $1 663, 59 за унцию.

Напомним, 9 марта стало черным понедельником для мировых рынков. Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов упала более чем на 30%. Это стало следствием ценовой войны за нефть между Россией и Саудовской Аравией.

По состоянию на 10 марта цены на нефть возобновили рост.

Источник: BeInCrypto