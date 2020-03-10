Мы ее завершим: Зеленский взял ответственность за земельную реформу

Земельная реформа и реформа системы здравоохранения будут завершены, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, после принятия законопроекта о рынке земли во втором чтении нужно будет принять закон о референдуме и упорядочить земельные кадастры.

– Земельная реформа – это реформа и президента, и правительства – мы все несем ответственность, – подчеркнул Зеленский.

Также президент поддерживает восстановление Министерства аграрной политики.

Говоря о медицинской реформе, Зеленский заявил, что сопротивление ее реализации связано с непониманием особенностей изменений, которые произойдут.

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Президент акцентировал внимание на необходимости улучшения коммуникации между правительством и обществом для разъяснения деталей реформ.

Напомним, ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что закон о рынке земли могут принять в середине апреля.