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Факти / Україна

Ми її завершимо: Зеленський взяв відповідальність за земельну реформу

Земельна реформа та реформа системи охорони здоров’я будуть завершені, заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами голови держави, після ухвалення законопроекту про ринок землі у другому читанні потрібно буде ухвалити закон про референдум і впорядкувати земельні кадастри.

 – Земельна реформа – це реформа і президента, і уряду – ми всі несемо відповідальність, – наголосив Зеленський.

Також президент підтримує відновлення Міністерства аграрної політики.

Говорячи про медичну реформу, Зеленський заявив, що спротив її реалізації пов’язаний із нерозумінням особливостей змін, що відбудуться.

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Президент акцентував увагу на необхідності поліпшення комунікації між урядом і суспільством для роз’яснення деталей реформ.

Нагадаємо, раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що закон про ринок землі можуть ухвалити в середині квітня.

Джерело: Офіс президента

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