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Факти / Україна

Через карантин у Харкові не закриватимуть школи і дитсадки

Геннадій Кернес пояснив причини, чому у Харкові на карантин не закриватимуть школи і дитячі садочки.

Він зазначив, що за останні 20 днів у місті спостерігається зниження рівня захворювань на ГРВІ в школах.

Ще однією причиною Геннадій Кернес назвав те, що тритижневий карантин є проблематичним для батьків. Однак, якщо хтось вважає, що для його дитини краще побути вдома, то потрібно написати відповідну заяву на ім’я керівника навчального закладу.

Крім того, для дітей, які відвідуватимуть школи, навчальний процес відбуватиметься в одному класі.

Вранці для школярів передбачений медичний огляд. Самі школи додатково дезінфікуватимуть.

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Також у Харкові через запровадження карантину з 12 березня починають діяти превентивні заходи безпеки.

У найближчі три дні у місті закривають театри і кінотеатри, цирк, розважальні центри та ігрові зони в шопінг-моллах.

Спортивні заходи теж скасовуються, а для інших масових заходів вводиться обмеження на кількість учасників до 60 людей.

Змін у роботі транспорту не планується.

Нагадаємо, у Києві на карантин закривають школи, ВНЗ і обмежують масові заходи.

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