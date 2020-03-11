Нотариусы получили полномочия на проставление апостиля на официальных документах.

Соответствующий приказ Министерства юстиции Украины вступил в силу 7 марта 2020.

Нововведение касается документов, которые оформляют нотариусы Украины, а также тех, которые выдают суды и органы юстиции. Изменение упростит получение этой услуги украинцами.

Читайте: Кабмин планирует пересмотреть госбюджет на 2020 год — Шмыгаль

Эти изменения введены с целью создания условий для эффективного обслуживания граждан по принципу единого цикла и в одном месте в целях экономии их времени, — отметила заместитель министра юстиции по государственной регистрации Ольга Онищук.

Напомним, Министерство юстиции Украины работает над нововведениями для нотариусов. Им планируют разрешить регистрировать и расторгать браки.