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Факти / Україна

Нотаріусам дозволять реєструвати шлюби і розлучення

В Україні планують дозволити нотаріусам реєструвати шлюби і розлучення.

Нотаріусам дозволять реєструвати шлюби і розлучення

Міністерство юстиції України працює над нововведенням для нотаріусів. Їм планують дозволити реєструвати шлюби та розлучення.

– Мін’юст працює із Верховною Радою, аби розширити перелік функцій, які виконують нотаріуси. Наприклад, нотаріуси вже найближчим часом отримають право реєструвати шлюби і розлучення, – повідомив міністр юстиції Денис Малюська під час презентації дорожньої карти роботи Мін’юсту.

Також уряд планує запровадити електронні сервіси для нотаріусів, які мають спростити роботу із засвідченням документів.

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Крім того, планують запровадити систему Е-нотаріат, розвивати електронний документообіг. Також нотаріуси зможуть засвідчувати web-сторінки.

Раніше Факти ICTV писали, що протягом одного-трьох місяців в Україні введуть сервіс, який скасує паперові квитанції.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

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