Нотаріуси отримали повноваження на проставлення апостиля на офіційних документах.
Відповідний наказ Міністерства юстиції України набув чинності 7 березня 2020 року.
Нововведення стосується документів, які оформлюють нотаріуси України, а також видають суди та органи юстиції. Воно має спростити отримання цієї послуги громадянами.
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Ці зміни запроваджені з метою створення умов для ефективного обслуговування громадян за принципом єдиного циклу та в одному місці та задля економії їх часу, – зазначила заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук.
Нагадаємо, Міністерство юстиції України працює над нововведенням для нотаріусів. Їм планують дозволити реєструвати шлюби та розлучення.
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