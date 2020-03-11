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Факти / Україна / Суспільство

Нотаріуси отримали повноваження на проставлення апостиля

Нотаріуси отримали повноваження на проставлення апостиля на офіційних документах.

Відповідний наказ Міністерства юстиції України набув чинності 7 березня 2020 року.

Нововведення стосується документів, які оформлюють нотаріуси України, а також видають суди та органи юстиції. Воно має спростити отримання цієї послуги громадянами.

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Ці зміни запроваджені з метою створення умов для ефективного обслуговування громадян за принципом єдиного циклу та в одному місці та задля економії їх часу, –  зазначила заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України працює над нововведенням для нотаріусів. Їм планують дозволити реєструвати шлюби та розлучення.

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