Подбрасывание «запрещенных» книг и обыски: оккупанты продолжают репрессии в Крыму

ФСБ РФ проводит массовые незаконные обыски в домах крымских татар в Бахчисарае (Крым).

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Обыски прошли у Сейдамета Мустафаева, Шукри Сейтумерова, Сейтумера Сейтумерова, Рустема Сейтмеметова, Амета Сулейманова, Айдера Сулейманова, Сейтумера Сейтумерова.

По ее словам, четверо граждан Украины задержаны по подозрению в якобы совершении преступления по статьям 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

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Во время обыска Амету Сулейманову и Рустему Сейтмеметову силовики подбросили «запрещенные» книги.

В доме Айдера Сулейманова следственные действия проходили без его присутствия.

Денисова подчеркнула, что ко всем задержанным не допускают адвокатов.

— Безосновательные следственные действия проводятся с нарушением прав и свобод человека и гражданина. В частности, нарушено право на защиту, на неприкосновенность жилья и приватность. Отмечаю, что преследование крымских татар оккупантами происходит на религиозной почве, — сообщила она.

Денисова призвала омбудсмена РФ Татьяну Москалькову проверить основания задержания граждан Украины, а также обеспечить право на защиту и справедливый суд.

— Призываю представителей мониторинговой миссии ООН по правам человека UN Human Rights Council осуществить выезд на территорию временно оккупированного Крыма, чтобы проверить соблюдение прав и условия содержания незаконно задержанных граждан Украины, — написала она.

Напомним, организация Human Right Watch сообщила, что в течение 2019 года оккупационные власти Крыма продолжали издеваться над крымскими татарами. Их преследовали по обвинениям в терроризме, которые были сфабрикованы.