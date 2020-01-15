Россия преследует крымских татар по сфабрикованным обвинениям – Human Right Watch

Организация Human Right Watch сообщила, что в течение 2019 года оккупационные власти Крыма продолжали издеваться над крымскими татарами.

Их преследовали по обвинениям в терроризме, которые были сфабрикованы.

Оккупационные власти РФ на полуострове только в марте 2019 года арестовала 24 крымских татар. Большинство из них были активистами объединения Крымская солидарность, которое оказывает социальную и правовую поддержку политзаключенным в Крыму.

– Всех арестованных обвинили в причастности к панисламскому движению Хизб ут-Тахрир, запрещенного в России как “террористическая организация”, однако легального в Украине. Против задержанных не выдвинули обвинения в совершении актов насилия, – сообщается в отчете Human Right Watch.

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По подобным обвинениям также арестовали еще восьмерых крымских татар в июне.

Не менее четырех арестованных пытали спецслужбы РФ.

К слову, Кабмин планирует ввести персональные экономические и другие санкции против компаний Крыма и ОРДЛО, торгующих с ОПК России.

Источник: Human Right Watch