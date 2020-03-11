Підкидання “заборонених” книг і обшуки: окупанти продовжують репресії в Криму

ФСБ РФ проводить масові незаконні обшуки в будинках кримських татар у Бахчисараї (Крим).

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денисова.

Обшуки пройшли у Сейдамета Мустафаєва, Шукрі Сейтумерова, Сейтумера Сейтумерова, Рустема Сейтмеметова, Амета Сулейманова, Айдера Сулейманова, Сейтумера Сейтумерова.

За її словами, четверо громадян України затримані за підозрою в нібито скоєнні злочину за статтями 205.5 КК РФ (організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації).

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Під час обшуку Амету Сулейманову і Рустему Сейтмеметову силовики підкинули “заборонені” книги.

У будинку Айдера Сулейманова слідчі дії проходили без його присутності.

Денісова підкреслила, що до всіх затриманих не допускають адвокатів.

– Безпідставні слідчі дії проводяться з порушенням прав і свобод людини і громадянина. Зокрема, порушено право на захист, на недоторканність житла та приватність. Зазначаю, що переслідування кримських татар окупантами відбувається на релігійному грунті, – повідомила вона.

Денісова закликала омбудсмена РФ Тетяну Москалькову перевірити підстави затримання громадян України, а також забезпечити право на захист і справедливий суд.

– Закликаю представників моніторингової місії ООН з прав людини UN Human Rights Council здійснити виїзд на територію тимчасово окупованого Криму, щоб перевірити дотримання прав та умови утримання незаконно затриманих громадян України, – написала вона.

Нагадаємо, організація Human Rights Watch повідомила, що протягом 2019 року окупаційна влада Криму продовжувала знущатися над кримськими татарами. Їх переслідували за звинуваченнями в тероризмі, які були сфабриковані.