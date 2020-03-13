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Факты / Украина

Порошенко не пришел на допрос в ГБР

Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

В пятницу, 13 марта, Порошенко ожидали на допрос в ГБР в 11:00.

В целом бывший гарант фигурирует в 15 делах.

Читайте: Почему ГБР взялось за Порошенко и лишат ли его неприкосновенности

Одно из дел — по факту возможного совершения государственной измены при подписании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.

Ранее Факты ICTV писали, что ГБР опровергает закрытие дела против Порошенко.

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