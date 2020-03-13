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Факты / Украина

Словакия запретила въезд иностранцам, украинские пункты пропуска работают

По состоянию на 13 марта украинские пункты пропуска на границе со Словакией работают в штатном режиме.

Однако пассажирское железнодорожное сообщение со Словакией приостановлено.

С 08.00 13 марта Словакия ограничила пропуск на свою территорию. Разрешение на въезд теперь будет предоставляться только гражданам страны и лицам, имеющим документы на постоянное или временное проживание на территории Словацкой Республики.

Такое решение обусловлено противодействием распространению коронавируса.

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Напомним, в Украине с 12 марта действует карантин, из-за чего введен ряд ограничительных мер.

В частности, с 12 марта должны быть закрыты 170 из 219 пунктов пропуска на границе Украины.

Однако сейчас все пункты пропуска через украинскую границу работают в штатном режиме. Но в ближайшее время Кабинет министров ограничит количество действующих пунктов пропуска.

Фото: Dreamstime

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