Станом на 13 березня українські пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною працюють у штатному режимі.

Однак пасажирське залізничне сполучення зі Словаччиною призупинене.

З 08.00 13 березня Словаччина обмежила пропуск на свою територію. Дозвіл на в’їзд тепер надаватиметься лише громадянам країни та особам, які мають документи на постійне або тимчасове проживання на території Словацької Республіки.

Таке рішення зумовлене протидією поширення коронавірусу.

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Нагадаємо, в Україні з 12 березня діє карантин, через що запроваджено низку обмежувальних заходів.

Зокрема, з 12 березня повинні бути закриті 170 з 219 пунктів пропуску на кордоні України.

Однак зараз всі пункти пропуску через український кордон працюють в штатному режимі. Але найближчим часом Кабінет міністрів обмежить кількість чинних пунктів пропуску.