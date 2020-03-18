В Україні з 12.00 припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські перевезення

З полудня 18 березня в Україні через карантин зупиняються всі пасажирські перевезення, зокрема й приміські, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

– Окремі приміські поїзди поїдуть скороченими маршрутами, щоб завершити їх опівдні, – відзначив чиновник.

Він звернувся до тих, хто перебуває у дорозі, з проханням стежити за оголошеннями дикторів на вокзалах і читати оголошення.

Нагадаємо, сьогодні о 12.00 в Україні в рамках карантинних заходів з протидії поширення коронавірусу припиняються всі залізничні, авіаційні, а також автобусні міжміські та міжобласні перевезення.

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У Києві з 23.00 17 березня не працює метро, лише наземний транспорт. Це призвело до тисняви та черг на зупинках вранці 18 березня.

Станом на 18 березня коронавірусом в Україні заразилися 14 людей, двоє хворих померли.