Укрзалізниця повертатиме гроші за квитки упродовж півроку

Пасажирам, які придбали квитки на потяг внутрішнього та міжнародного сполучення, доведеться довше очікувати компенсації.

Укрзалізниця подовжила строки повернення квитків з місяця до 90 діб для поїздів внутрішнього та до 180 діб для міжнародного сполучення.

– Звернення пасажирів до квиткових кас для проставлення відміток на проїзних документах не є обов’язковим, – повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

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Аби повернути кошти, пасажиру треба мати оригінал проїзного документа з відміткою чи без неї. Квитки, які купувалися через інтернет, повертатимуться за чинною процедурою через онлайн-сервіси.

– Якщо кошти будуть повернені з вирахуванням комісії, її розмір буде також автоматично повернений пасажиру на карту окремим платежем, – йдеться у повідомленні.

Вартість невикористаних квитків на поїзди приміського сполучення буде також компенсуватися у повному обсязі.

Нагадаємо, Укрзалізниця скасувала приміські електрички з 18 березня.