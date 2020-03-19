Как работает транспорт в Киеве во время карантина

На заседании Кабмина решили остановить работу метрополитенов, а также отменить авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение между городами и областями Украины.

С 17 марта в Киеве прекратил работу метрополитен до 3 апреля (дата окончания общенационального карантина).

Полностью остановлено междугороднее и межобластное сообщение на автобусах или с помощью железной дороги.

Авиакомпании прекращают все вылеты из страны, кроме рейсов для эвакуации украинцев.

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Городской транспорт в Киеве курсирует в обычном режиме, однако при перевозке в салоне должно быть не более 10 пассажиров одновременно. На рейс выйдут дополнительные автобусы, дублирующие линии метро.

Речь идет о движении трамваев, троллейбусов, автобусов и маршрутных такси.

Ранее в КГГА сообщили о введении в Киеве с 17 марта дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений для предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, Факты ICTV ведут онлайн обо всех последних новостях по карантину в Украине из-за опасности распространения коронавируса.