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Факты / Украина / Общество

В знак поддержки: мэрию Киева подсветили цветами итальянского флага

20 марта в Киеве открыли иллюминацию мэрии в цветах итальянского флага.

Таким образом в эти дни, когда весь мир объединяется вокруг борьбы с новым коронавирусом, Украина выражает поддержку Итальянской Республике.

— В знак солидарности и Дню объединения Италии (17 марта 1861) столица установила на Крещатике более 100 флагов Украины и Италии, — сообщает Министерство культуры, молодежи и спорта в Facebook.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с сегодняшнего дня, 21 марта,  три вечера — с пятницы по воскресенье — здание мэрии будет подсвечено в цвета итальянского флага.

мерія

— Мы хотим выразить свою поддержку Италии, свою поддержку итальянскому народу! Resisti, Italia! — сказал Кличко.

Он также добавил, что ситуация в Италии – трагическая, а итальянские врачи, спасательные службы показывают сегодня настоящую отвагу и стойкость в выполнении своей профессиональной миссии.

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Ранее Факты ICTV писали, что украинские исследователи разработали тесты для диагностики коронавируса.

Источник: Министерство культуры, молодежи и спорта

Фото: Министерство культуры, молодежи и спорта

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