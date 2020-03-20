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Факти / Україна / Суспільство

На знак підтримки: мерію Києва підсвітили кольорами італійського прапора

20 березня в Києві відкрили ілюмінацію мерії в кольорах італійського прапора.

Таким чином в ці дні, коли весь світ об’єднується навколо боротьби з новим коронавірусом, Україна висловлює піддтримку Італійській Республіці.

– В знак солідарності і Дню об’єднання Італії (17 березня 1861) столиця встановила на Хрещатику більше 100 прапорів України та Італії, – повідомляє Міністерство культури, молоді і спорту в Facebook.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з сьогоднішнього дня, 21 березня, три вечори – з п’ятниці до неділі – будівля мерії підсвічуватиметься в кольори італійського прапора.

мерія

– Ми хочемо висловити свою підтримку Італії, свою підтримку італійському народові! Resisti, Italia! – сказав Кличко.

Він також додав, що ситуація в Італії – трагічна, а італійські лікарі, рятувальні служби показують сьогодні справжню відвагу і стійкість у виконанні своєї професійної місії.

Читайте: Студентів медвузів хочуть залучити до боротьби з коронавірусом

Раніше Факти ICTV писали, що українські дослідники розробили тести для діагностики коронавірусу.

Джерело: Міністерство культури, молоді і спорту

Фото: Міністерство культури, молоді і спорту

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