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Факты / Украина / Бизнес и финансы

НБУ обвалил гривну: курс валют на 20 марта

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 20 марта.

Так, курс доллара установлен на уровне 27,80 грн, что на 54 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем, 19 марта.

Читайте: Курс доллара ползет вверх: в Одессе возникли очереди в обменники

Вместе с тем, гривна ослабла и по отношению к евро на 30 копеек.

Курс валют в Украине от НБУ на 20.03:

  • 1 доллар – 27,8025 грн;
  • 1 евро – 30,0934 грн.

Курс валют НБУ на 20 марта 2020 в Украине

Напомним, резкий рост доллара и евро начался с 10 марта. Накануне мировую экономику потряс обвал цен на нефть.

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