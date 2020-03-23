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Факты / Украина / Общество

Кличко призвал Кабмин отменить НДС на коммунальные услуги для населения

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабмин отменить НДС на коммунальные услуги для людей.

Об этом градоначальник сказал в ходе пресс-брифинга в Киеве.

— Я призываю правительство отменить НДС на жилищно-коммунальные услуги для населения, что позволит существенно уменьшить коммунальные услуги, — отметил Виталий Кличко.

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Виталий Кличко также подчеркнул, что по состоянию на 23 марта 2020 года в Киеве зафиксировано 24 больных коронавирусом, 13 человек находится в больнице, остальные — на самоизоляции. По его словам, в столице создали оперативную рабочую группу по реагированию на распространение коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее Виталий Кличко ответил на пять вопросов о карантине в Киеве.

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