Кличко призвал Кабмин отменить НДС на коммунальные услуги для населения

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабмин отменить НДС на коммунальные услуги для людей.
Об этом градоначальник сказал в ходе пресс-брифинга в Киеве.
— Я призываю правительство отменить НДС на жилищно-коммунальные услуги для населения, что позволит существенно уменьшить коммунальные услуги, — отметил Виталий Кличко.
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Виталий Кличко также подчеркнул, что по состоянию на 23 марта 2020 года в Киеве зафиксировано 24 больных коронавирусом, 13 человек находится в больнице, остальные — на самоизоляции. По его словам, в столице создали оперативную рабочую группу по реагированию на распространение коронавирусной инфекции.
Напомним, ранее Виталий Кличко ответил на пять вопросов о карантине в Киеве.
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