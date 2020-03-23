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Факти / Україна / Суспільство

Кличко закликав Кабмін скасувати ПДВ на комунальні послуги для населення

Мер Києва Віталій Кличко закликав Кабмін скасувати ПДВ на комунальні послуги для людей.

Про це градоначальник сказав під час прес-брифінгу в Києві.

– Я закликаю уряд скасувати ПДВ на житлово-комунальні послуги для населення, що дозволить істотно зменшити комунальні послуги, – зазначив Віталій Кличко.

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Віталій Кличко також підкреслив, що за станом на 23 березня 2020 року в Києві зафіксовано 24 хворих на коронавірус, 13 людей перебуває в лікарні, решта – на самоізоляції. За його словами, в столиці створили оперативну робочу групу з реагування на поширення коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко відповів на п’ять запитань про карантин в Києві.

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