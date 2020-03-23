Кличко закликав Кабмін скасувати ПДВ на комунальні послуги для населення

Мер Києва Віталій Кличко закликав Кабмін скасувати ПДВ на комунальні послуги для людей.

Про це градоначальник сказав під час прес-брифінгу в Києві.

– Я закликаю уряд скасувати ПДВ на житлово-комунальні послуги для населення, що дозволить істотно зменшити комунальні послуги, – зазначив Віталій Кличко.

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Віталій Кличко також підкреслив, що за станом на 23 березня 2020 року в Києві зафіксовано 24 хворих на коронавірус, 13 людей перебуває в лікарні, решта – на самоізоляції. За його словами, в столиці створили оперативну робочу групу з реагування на поширення коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко відповів на п’ять запитань про карантин в Києві.