Спецбилеты для проезда в общественном транспорте будут действовать только при наличии соответствующего удостоверения.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

— Для тех, то пытается нарисовать спецбилеты и продавать их через интернет — такие билеты действуют только вместе с предъявлением удостоверения.

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Также он добавил, что спецслужбы уже работают над выявлением лиц, которые вчера разместили объявление о продаже такого билета.

Как выглядит спецквиток:

Спецбилеты на транспорт действуют только при наличии удостоверения — Кличко / 2 фотографии С 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить исключительно работников сфер критической инфраструктуры города. А именно тех, кто работает в больницах, в правоохранительных органах, в продовольственных магазинах и аптеках, спасателей, специалистов, обеспечивающих функционирование жилищно-коммунального хозяйства города.

Карантин, Киев Теги: Виталий Кличко Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 0

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