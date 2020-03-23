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Факты / Украина / Общество

Спецбилеты на транспорт действуют только при наличии удостоверения — Кличко

Спецбилеты для проезда в общественном транспорте будут действовать только при наличии соответствующего удостоверения.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

— Для тех, то пытается нарисовать спецбилеты и продавать их через интернет — такие билеты действуют только вместе с предъявлением удостоверения.

Читайте: Не надо штурмовать остановки! Как получить спецбилеты на транспорт в Киеве

Также он добавил, что спецслужбы уже работают над выявлением лиц, которые вчера разместили объявление о продаже такого билета.

Как выглядит спецквиток:

Спецбилеты на транспорт действуют только при наличии удостоверения — Кличко / 2 фотографии

С 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить исключительно работников сфер критической инфраструктуры города.

А именно тех, кто работает в больницах, в правоохранительных органах, в продовольственных магазинах и аптеках, спасателей, специалистов, обеспечивающих функционирование жилищно-коммунального хозяйства города.

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