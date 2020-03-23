Спецбилеты для проезда в общественном транспорте будут действовать только при наличии соответствующего удостоверения.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.
— Для тех, то пытается нарисовать спецбилеты и продавать их через интернет — такие билеты действуют только вместе с предъявлением удостоверения.
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Также он добавил, что спецслужбы уже работают над выявлением лиц, которые вчера разместили объявление о продаже такого билета.
Как выглядит спецквиток:
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Спецбилеты на транспорт действуют только при наличии удостоверения — Кличко / 2 фотографии
С 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить исключительно работников сфер критической инфраструктуры города.
А именно тех, кто работает в больницах, в правоохранительных органах, в продовольственных магазинах и аптеках, спасателей, специалистов, обеспечивающих функционирование жилищно-коммунального хозяйства города.