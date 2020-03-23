DEOL Partners предложила разместить медиков в своих отелях

Киевский отель 11 Mirrors и сеть Senator Hotels and Apartments готовы разместить у себя медиков на время карантина.

Об этом говорится на официальной странице Владимира Кличка в Facebook.

— Владимир Кличко и компания DEOL Partners вносят свой вклад ради нашего будущего и помогают разместить врачей и медицинский персонал в центре Киева, — говорится в сообщении.

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Инвестиционно-девелоперская компания DEOL Partners работает в Украине с 2005 года. Они управляют сетью апарт-отелей Senator Hotels and Apartments, хостелом Globe Runner и дизайн-отелем 11 Mirrors.

Напомним, Киев защищается от коронавируса усилением мер безопасности. В городе закрыты все публичные места и не ездит общественный транспорт.

Источник: KlitschkoOfficial