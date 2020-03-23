Почасовая оплата медикам: Емец выступил с инициативой

Министр здравоохранения Украины Илья Емец выступает за почасовую оплату для медиков, работающих в условиях распространения в Украине коронавируса.
Об этом глава ведомства заявил в интервью 112 каналу.
— На следующее заседание правительства я буду выходить с предложением: во время эпидемии нужно переходить на почасовую оплату для медицинского персонала.
Тот человек, который, как на войне, рискует своей жизнью, должен иметь достойный уровень обеспечения. Думаю, что сейчас это постановление поддержат, — заявил Илья Емец.
Как подчеркнул министр здравоохранения, в условиях распространения вируса врачи и другой медицинский персонал находятся в эпицентре борьбы с вирусом, поэтому нуждаются в дополнительной поддержке и защите.
— Защитим врача — спасем украинцев. Вот философия, которую сегодня должны исповедовать все. Мы говорим, в том числе, и об обеспечении медиков средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами, — резюмировал Илья Емец.
Читайте: Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения
Напомним, по состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая инфицирования коронавирусом.
Covid-19 официально подтвержден в:
- Днепропетровской области — 2;
- Донецкой области — 1;
- Житомирской области — 2 (1 летальный)
- Ивано-Франковской области — 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки
- Киеве — 29 (из них 20 выявлено за последние сутки);
- Киевской области — 5, из которых 1 за последние сутки
- Львовской области — 2, из которых 1 за последние сутки
- Тернопольской области — 1;
- Черновицкой области — 25 (1 летальный)
- Черкасской области — 1 подтверждено за последние сутки.