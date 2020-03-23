Почасовая оплата медикам: Емец выступил с инициативой

Министр здравоохранения Украины Илья Емец выступает за почасовую оплату для медиков, работающих в условиях распространения в Украине коронавируса.

Об этом глава ведомства заявил в интервью 112 каналу.

— На следующее заседание правительства я буду выходить с предложением: во время эпидемии нужно переходить на почасовую оплату для медицинского персонала. Тот человек, который, как на войне, рискует своей жизнью, должен иметь достойный уровень обеспечения. Думаю, что сейчас это постановление поддержат, — заявил Илья Емец.

Как подчеркнул министр здравоохранения, в условиях распространения вируса врачи и другой медицинский персонал находятся в эпицентре борьбы с вирусом, поэтому нуждаются в дополнительной поддержке и защите.

— Защитим врача — спасем украинцев. Вот философия, которую сегодня должны исповедовать все. Мы говорим, в том числе, и об обеспечении медиков средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами, — резюмировал Илья Емец.

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Напомним, по состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая инфицирования коронавирусом.

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