Погодинна оплата медикам: Ємець виступив з ініціативою

Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець виступає за погодинну оплату для медиків, які працюють в умовах поширення в Україні коронавірусу.
Про це очільник відомства заявив в інтерв’ю 112 каналу.
– На наступне засідання уряду я виходитиму з пропозицією: під час епідемії потрібно переходити на погодинну оплату для медичного персоналу.
Та людина, яка, наче на війні, ризикує своїм життям, повинна мати достойний рівень забезпечення. Думаю, що зараз цю постанову підтримають, – заявив Ілля Ємець.
Як підкреслив Міністр охорони здоров’я, в умовах поширення вірусу лікарі та інший медичний персонал перебувають в епіцентрі боротьби з вірусом, тому потребують додаткової підтримки та захисту.
– Захистимо лікаря – врятуємо українців. Ось філософія, яку сьогодні повинні сповідувати всі. Ми говоримо, зокрема, і про забезпечення медиків засобами індивідуального захисту та дезінфекційними засобами, – резюмував Ілля Ємець.
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Нагадаємо, станом на 23 березня в Україні зафіксували 73 випадки інфікування коронавірусом.
Covid-19 офіційно підтверджений у:
- Дніпропетровській області – 2;
- Донецькій області – 1;
- Житомирській області – 2 (1 летальний);
- Івано-Франківській області – 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;
- Києві – 29 (з них 20 виявлено за останню добу);
- Київській області – 5, з яких 1 за останню добу;
- Львівській області – 2, з яких 1 за останню добу;
- Тернопільській області – 1;
- Чернівецькій області – 25 (1 летальний);
- Черкаській області – 1 підтверджено за останню добу.