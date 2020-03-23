Погодинна оплата медикам: Ємець виступив з ініціативою

Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець виступає за погодинну оплату для медиків, які працюють в умовах поширення в Україні коронавірусу.

Про це очільник відомства заявив в інтерв’ю 112 каналу.

– На наступне засідання уряду я виходитиму з пропозицією: під час епідемії потрібно переходити на погодинну оплату для медичного персоналу.

Та людина, яка, наче на війні, ризикує своїм життям, повинна мати достойний рівень забезпечення. Думаю, що зараз цю постанову підтримають, – заявив Ілля Ємець.