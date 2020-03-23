Внеочередную Раду могут собрать на этой неделе, большинство против объявления ЧС

Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться на этой неделе.
Об этом сообщили во фракции Голос по итогам согласительного совета лидеров парламентских фракций.
Во время заседания обсуждалось отношение фракций к идее введения чрезвычайного положения.
— Большинство фракций выступили категорически против введения чрезвычайного положения, — сообщил Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции Голос.
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Лидеры парламентских фракций не смогли договориться в каком формате провести заседание.
— Мы ожидаем объявления внеочередного заседания, — констатировал Железняк.
Точную дату заседания объявят дополнительно.
Как писали Факты ICTV, в Верховной Раде есть несколько депутатов, которые заболели коронавирусом. Первым, после возвращения из Европы, заразился лидер депутатской группы Доверие Сергей Шахов.