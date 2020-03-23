Позачергову Раду можуть зібрати цього тижня, більшість проти оголошення НС

Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися цього тижня.
Про це повідомили у фракції Голос за підсумками погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій.
Під час засідання обговорювалося ставлення фракцій до ідеї запровадження надзвичайного стану.
– Більшість фракцій виступили категорично проти запровадження надзвичайного стану, – повідомив Ярослав Железняк, заступник голови фракції Голос.
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Лідери парламентських фракцій не змогли домовитись в якому форматі провести засідання.
– Ми чекаємо на оголошення позачергового засідання, – констатував Железняк.
Точну дату засідання оголосять додатково.
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