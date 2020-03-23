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Факти / Україна / Політика

Позачергову Раду можуть зібрати цього тижня, більшість проти оголошення НС

Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися цього тижня.

Про це повідомили у фракції Голос за підсумками погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій.

Під час засідання обговорювалося ставлення фракцій до ідеї запровадження надзвичайного стану.

– Більшість фракцій виступили категорично проти запровадження надзвичайного стану, – повідомив Ярослав Железняк, заступник голови фракції Голос.

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Лідери парламентських фракцій не змогли домовитись в якому форматі провести засідання.

– Ми чекаємо на оголошення позачергового засідання, – констатував Железняк.

Точну дату засідання оголосять додатково.

Як писали Факти ICTV, У Верховні Раді є кілька депутатів, які захворіли на коронавірус. Першим, після повернення з Європи, заразився лідер  депутатської групи Довіра Сергій Шахов.

Джерело: УНІАН

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