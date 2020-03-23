PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Спецквитки на транспорт діють тільки за наявності посвідчення – Кличко

Спецквитки для проїзду у громадському транспорті діятимуть лише за наявності відповідного посвідчення.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

– Для тих, то намагається намалювати спецквитки і продавати їх через інтернет – такі квитки діють тільки разом з пред’явленням посвідчення.

Читайте: Не треба штурмувати зупинки! Як отримати спецквитки на транспорт у Києві

Також він додав, що спецслужби вже працюють над виявленням осіб, які вчора розмістили оголошення про продаж такого квитка.

Нагадаємо, з 23 березня громадський транспорт Києва перевозитиме лише працівників сфер критичної інфраструктури міста.

А саме тих, хто працюють у лікарнях, у правоохоронних органах, у продовольчих магазинах і аптеках, рятувальників, фахівців, які забезпечують функціонування житлово-комунального господарства міста.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка