Спецквитки на транспорт діють тільки за наявності посвідчення – Кличко

Спецквитки для проїзду у громадському транспорті діятимуть лише за наявності відповідного посвідчення.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

– Для тих, то намагається намалювати спецквитки і продавати їх через інтернет – такі квитки діють тільки разом з пред’явленням посвідчення.

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Також він додав, що спецслужби вже працюють над виявленням осіб, які вчора розмістили оголошення про продаж такого квитка.

Нагадаємо, з 23 березня громадський транспорт Києва перевозитиме лише працівників сфер критичної інфраструктури міста.

А саме тих, хто працюють у лікарнях, у правоохоронних органах, у продовольчих магазинах і аптеках, рятувальників, фахівців, які забезпечують функціонування житлово-комунального господарства міста.