З 24 березня АТБ обслуговуватиме пенсіонерів з 9.00 до 10.00.

Про це повідомив генеральний директор АТБ Борис Марков.

Він нагадав, що літні люди є в групі найбільшого ризику зараження коронавірусом.

– Враховуючи той фактор, що з більш ніж 4 млн щоденних відвідувачів магазинів мережі АТБ більше 20% – це люди похилого віку, ми з сьогоднішнього дня вводимо для них спеціальну, регламентну годину, – сказав він.

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Марков закликав покупців поставитися з розумінням до такого регламенту і вибрати для себе інший час для відвідування супермаркету.

– Відповідальність, громадянська чи соціальна, починається з кожного з нас. З наших дій і вчинків. З нашого ставлення до навколишніх . У цьому принципова позиція нашої компанії. У цьому запорука сили і єдності нашої команди. Поставтеся з розумінням і підтримкою до наших батьків, – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що мережа супермаркетів АТБ забезпечить 1 млн громадян продуктовими наборами. Їх повинні отримати самотні люди старше 80 років, літні громадяни, які потребують догляду, а також особи з інвалідністю.