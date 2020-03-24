Больничный во время карантина: кто имеет право и в каких случаях

Во время карантина действует особый порядок выдачи листов нетрудоспособности. Кто имеет право на выплату больничных, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Они выплачиваются в трех случаях:

Если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, финансовая помощь за счет Фонда социального страхования предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе. Если человек находится в больнице или на самоизоляции в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавируса, пособие выплачивается с шестого дня нетрудоспособности за весь период до полного выздоровления. Если заболел ребенок до 14 лет, листок нетрудоспособности получает один из работающих родителей (больничный оплачивается с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней, но если ребенок находится на стационарном лечении, временного ограничения нет).

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Напомним, по состоянию на 24 марта в Украине насчитывается 97 больных Covid-19.

Лечение от коронавируса за рубежом сейчас проходит 21 гражданин Украины.

Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен в 11 областях.