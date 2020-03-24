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Факти / Україна / Суспільство

Лікарняний під час карантину: хто має право та в яких випадках

Під час карантину діє особливий порядок видачі листків непрацездатності. Хто має право на виплату лікарняних, пояснили у Міністерстві юстиції України.

Вони виплачуються у трьох випадках:

  1. Якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викликана карантином, фінансова допомога за рахунок Фонду соціального страхування надається з першого дня і за весь час відсутності на роботі.
  2. Якщо людина перебуває в лікарні або на самоізоляції у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусу, допомога виплачується з шостого дня непрацездатності за весь період до повного одужання.
  3. Якщо захворіла дитина до 14 років, листок непрацездатності отримує один із працюючих батьків (лікарняний оплачується з першого дня хвороби, але не більше 14 календарних днів, якщо ж дитина перебуває на стаціонарному лікуванні, часового обмеження немає).

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Нагадаємо, станом на 24 березня в Україні нараховується 97 хворих на Covid-19.

Лікування від коронавірусу за кордоном наразі проходить 21 громадянин України.

Нині режим надзвичайної ситуації встановлено в 11 областях.

Джерело: Мін’юст

Фото: Dreamstime

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