Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак получил первый оклад, а пресс-секретарю президента Юлии Мендель стали платить больше.

Об этом говорится в данных Государственного управления делами.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2020 заработал на должности 28 тыс. грн, при этом не получив никаких надбавок или премий. «Чистыми» глава государства за февраль забрал 22 540 грн, поскольку 5 460 грн ушли на налоги и сборы.

Общая сумма заработной платы пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель в феврале 2020 года составила 45 885 грн. В эту сумму вошли оклад пресс-секретаря, надбавки и доплаты за предыдущий месяц в связи с повышением оклада. После уплаты налогов и сборов Мендель на руки получила 36,9 тыс. грн.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который в качестве помощника Зеленского зарплату не получал, в феврале 2020 года заработал 11 568 грн (должностной оклад – 5 400 грн, надбавка — 4 320 грн, другие выплаты -– 1 848 грн). С начисленной заработной платы выплачены налоги и сборы в сумме 2 256 грн.

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Заместителям руководителя Офиса президента за февраль было начислено от 32,9 тыс. до 41,8 тыс. гривен при должностных окладах от 10,5 тыс. до 15,2 тыс. грн.

Напомним, Кабинет министров утвердил лимит месячной заработной платы для руководителей государственных компаний и членов наблюдательных советов.