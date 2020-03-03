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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Не более 1,25 млн грн: Кабмин ограничил зарплаты руководителей госкомпаний

Кабинет министров утвердил лимит месячной заработной платы для руководителей государственных компаний и членов наблюдательных советов.

Выплата руководителю госкомпании в контракте отныне не должна превышать 1,25 млн грн.

Потолок зарплат членов набсоветов привязали к среднемесячной зарплате в отрасли по итогам предыдущего квартала: от 5 з/п при выручке госкомпании до 1 млрд грн в год до 22 з/п при выручке свыше 20 млрд грн в год.

Ранее годовые выплаты членам набсовета были ограничены 548 тыс. грн (45,7 тыс. грн в месяц) при выручке до 949 млн грн в год до 6,328 млн грн (527 тыс. грн в год) при выручке от 31,64 млрд грн в год.

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Помимо этого, члены набсоветов больше не будут получать 10% доплаты за участие в работе комитетов.

Напомним, генеральный директор международного аэропорта Борисполь Павел Рябикин в феврале получил 583,5 тыс. грн зарплаты.

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