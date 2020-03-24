Зарплати в ОП: скільки заробили в лютому Зеленський, Єрмак і Мендель

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак отримав перший оклад, а прес-секретарю президента Юлії Мендель стали платити більше.

Про це йдеться у даних Державного управління справами.

Президент України Володимир Зеленський у лютому 2020 року заробив на посаді 28 тис. грн, не отримавши жодних надбавок або премій. “Чистими” глава держави за лютий забрав 22 540 грн, так як 5 460 грн пішли на податки і збори.

Загальна сума заробітної плати прес-секретаря Зеленського Юлії Мендель в лютому 2020 склала 45 885 грн. У цю суму увійшли оклад прес-секретаря, надбавки і доплати за попередній місяць у зв’язку з підвищенням окладу. Після сплати податків і зборів Мендель на руки отримала 36,9 тис. грн.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, який в якості помічника Зеленського зарплату не отримував, в лютому 2020 року заробив 11 568 грн (посадовий оклад – 5 400 грн, надбавка – 4 320 грн, інші виплати – 1 848 грн). З нарахованої заробітної плати виплачено податки і збори в сумі 2 256 грн.

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Заступникам керівника Офісу президента за лютий було нараховано від 32,9 тис. до 41,8 тис. грн за посадових окладів від 10,5 тис. до 15,2 тис. грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив ліміт місячної заробітної плати для керівників державних компаній і членів наглядових рад.