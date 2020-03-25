



Митрополит Онуфрий и нардеп Новинский доставили в Черновцы аппарат ИВЛ / 2 фотографии

Митрополит Онуфрий, вручая оборудование, поблагодарил народного депутата, основателя благотворительного фонда в честь Покрова Пресвятой Богородицы Вадима Новинского за помощь Черновицкой области.

— Когда я узнал, что благотворительный фонд моего друга Вадима Новинского везет из Китая оборудование и средства защиты от вируса, я хотел обратиться к нему с просьбой помочь больницам моей родной Буковины, но Вадим меня опередил и первым предложил помощь, а это товары стратегического значения. В сложных обстоятельствах, которые мы переживаем, проявляются лучшие человеческие качества – любовь и помощь ближнему. Нам, православным христианам, вместе с требованиями санитарии и гигиены важно молиться, чтобы преодолеть отчаяние. Особенно мы молимся за наших врачей, оказавшихся на передовой проблемы.

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— Примите этот посильный вклад от нашей церкви. К слову, такие необходимые защитные маски уже шьются в швейных мастерских УПЦ. У беды нет границ, нет языка, нет других различий. Она задевает всех, и, если есть такая возможность, мы должны помогать всем украинцам – и в Херсоне, и Черновцах, и на временно неподконтрольных территориях. Сообща и с Божьей помощью мы эту беду одолеем. Но давайте помнить, что главная вакцина против вируса – это молитва, — Вадим Новинский отметил вклад УПЦ в борьбу с коронавирусом.

По словам главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука, сегодня как никогда надо ценить объединенные усилия и помогать медикам.

— Наибольшая ценность нашего государства — наши люди. Благодаря и вашей благотворительной помощи, и объединению вокруг общей беды всех нас, мы преодолеем этот вызов и наведем порядок в нашем государстве. Это наша общая ответственность, и наша страна.

Главный врач Черновицкой областной детской больницы Роман Андрийчук отметил, что полученная техника – это дорогостоящее оборудование высшего класса для оказания реанимационной помощи по современным стандартам. Он сообщил, что у медучреждения действительно была острая необходимость именно в таком аппарате, который доукомплектовал отделение интенсивной терапии до необходимого объема медицинского оборудования и теперь сможет в полной мере оказывать помощь детям.

В инфекционном отделении больницы в настоящее время находится 15 детей, 14 из которых инфицировано коронавирусом, их состояние, по словам врачей, удовлетворительное, никто из них не находится в реанимации. Один ребенок был выписан в стабильном состоянии в минувшие дни.

Напомним, ранее мы писали, что благотворительный фонд Вадима Новинского передал Херсонской ОГА два аппарата искусственной вентиляции легких, 200 костюмов профессиональной защиты, а также маски и защитные очки для врачей.