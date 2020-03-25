



Митрополит Онуфрій і нардеп Новинський доставили до Чернівців апарат ШВЛ / 2 фотографии

Митрополит Онуфрій, вручаючи обладнання, подякував народному депутату, засновнику благодійного фонду в честь Покрова Пресвятої Богородиці Вадима Новинського за допомогу Чернівецькій області.

– Коли я дізнався, що благодійний фонд мого друга Вадима Новинського везе з Китаю обладнання та засоби захисту від вірусу, я хотів звернутися до нього з проханням допомогти лікарням моєї рідної Буковини, але Вадим мене випередив та першим запропонував допомогу, а це товари стратегічного значення. У складних обставинах, які ми переживаємо, проявляються кращі людські якості – любов та допомога ближньому. Нам, православним християнам, разом з вимогами санітарії та гігієни важливо молитися, щоб подолати відчай. Особливо ми молимося за наших лікарів, які опинилися на передовій проблеми.

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– Прийміть цей посильний внесок від нашої церкви. До слова, такі необхідні захисні маски вже шиються в швейних майстернях УПЦ. У біди немає меж, немає мови, немає інших відмінностей. Вона зачіпає всіх, і, якщо є така можливість, ми повинні допомагати всім українцям – і в Херсоні, і Чернівцях, і на тимчасово непідконтрольних територіях. Спільно і з Божою поміччю ми цю біду подолаємо. Але давайте пам’ятати, що головна вакцина проти вірусу – це молитва, – Вадим Новинський зазначив внесок УПЦ в боротьбу з коронавірусом.

За словами голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, сьогодні як ніколи треба цінувати об’єднані зусилля та допомагати медикам.

– Найбільша цінність нашої держави – наші люди. Завдяки і вашій благодійній допомозі, і об’єднання навколо спільної біди всіх нас, ми подолаємо цей виклик та наведемо порядок у нашій державі. Це наша спільна відповідальність, і наша країна.

Головний лікар Чернівецької обласної дитячої лікарні Роман Андрійчук зазначив, що отримана техніка – це дороге обладнання вищого класу для надання реанімаційної допомоги за сучасними стандартами. Він повідомив, що в медустанови дійсно була гостра потреба саме в такому апараті, який доукомплектував відділення інтенсивної терапії до необхідного обсягу медичного обладнання та тепер зможе в повній мірі надавати допомогу дітям.

В інфекційному відділенні лікарні в даний час перебувають 15 дітей, 14 з яких інфіковано коронавірусом, їхній стан, за словами лікарів, задовільний, ніхто з них не перебуває у реанімації. Одна дитина була виписана в стабільному стані в минулі дні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що благодійний фонд Вадима Новинського передав Херсонській ОДА два апарати штучної вентиляції легенів, 200 костюмів професійного захисту, а також маски та захисні окуляри для лікарів.