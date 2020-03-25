За ініціативою Блаженнішого митрополита Київського і Всієї України Онуфрія Українська Православна церква доставила в обласну дитячу клінічну лікарню Чернівців благодійну допомогу для боротьби з коронавірусом.
Про це розповів народний депутат Вадим Новинський у себе в Facebook.
У комплект увійшли сучасний апарат штучної вентиляції легенів, розрахований на одночасну роботу для двох пацієнтів, а також сто захисних водовідштовхувальних костюмів багаторазового використання та сто окулярів для медичного персоналу лікарні.
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Митрополит Онуфрій і нардеп Новинський доставили до Чернівців апарат ШВЛ / 2 фотографии
Митрополит Онуфрій, вручаючи обладнання, подякував народному депутату, засновнику благодійного фонду в честь Покрова Пресвятої Богородиці Вадима Новинського за допомогу Чернівецькій області.
– Коли я дізнався, що благодійний фонд мого друга Вадима Новинського везе з Китаю обладнання та засоби захисту від вірусу, я хотів звернутися до нього з проханням допомогти лікарням моєї рідної Буковини, але Вадим мене випередив та першим запропонував допомогу, а це товари стратегічного значення.
У складних обставинах, які ми переживаємо, проявляються кращі людські якості – любов та допомога ближньому. Нам, православним християнам, разом з вимогами санітарії та гігієни важливо молитися, щоб подолати відчай. Особливо ми молимося за наших лікарів, які опинилися на передовій проблеми.
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– Прийміть цей посильний внесок від нашої церкви. До слова, такі необхідні захисні маски вже шиються в швейних майстернях УПЦ. У біди немає меж, немає мови, немає інших відмінностей. Вона зачіпає всіх, і, якщо є така можливість, ми повинні допомагати всім українцям – і в Херсоні, і Чернівцях, і на тимчасово непідконтрольних територіях. Спільно і з Божою поміччю ми цю біду подолаємо. Але давайте пам’ятати, що головна вакцина проти вірусу – це молитва, – Вадим Новинський зазначив внесок УПЦ в боротьбу з коронавірусом.
За словами голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, сьогодні як ніколи треба цінувати об’єднані зусилля та допомагати медикам.
– Найбільша цінність нашої держави – наші люди. Завдяки і вашій благодійній допомозі, і об’єднання навколо спільної біди всіх нас, ми подолаємо цей виклик та наведемо порядок у нашій державі. Це наша спільна відповідальність, і наша країна.
Головний лікар Чернівецької обласної дитячої лікарні Роман Андрійчук зазначив, що отримана техніка – це дороге обладнання вищого класу для надання реанімаційної допомоги за сучасними стандартами. Він повідомив, що в медустанови дійсно була гостра потреба саме в такому апараті, який доукомплектував відділення інтенсивної терапії до необхідного обсягу медичного обладнання та тепер зможе в повній мірі надавати допомогу дітям.
В інфекційному відділенні лікарні в даний час перебувають 15 дітей, 14 з яких інфіковано коронавірусом, їхній стан, за словами лікарів, задовільний, ніхто з них не перебуває у реанімації. Одна дитина була виписана в стабільному стані в минулі дні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що благодійний фонд Вадима Новинського передав Херсонській ОДА два апарати штучної вентиляції легенів, 200 костюмів професійного захисту, а також маски та захисні окуляри для лікарів.