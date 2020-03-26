Чому підняли ціни на продукти, з’ясує АМКУ – Геращенко

До АМКУ передано аналітичну інформацію про оптові компанії, які різко та необгрунтовано підвищили ціни на продукти харчування, що становлять основу продуктового кошика, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, в Україні достатньо запасів зерна, круп, цукру для забезпечення потреб населення.

– Чекаю на початок антимонопольного розслідування АМКУ за фактами різкого, необґрунтованого завищення цін на продукти першої необхідності, що могло стати результатом змови великих оптовиків, – написав він у соцмережі.

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Він також виклав дані про ціни на продукти. Вони свідчать про те, що найбільше здорожчали овочі з борщового набору – морква, цибуля та капуста (понад 100%).