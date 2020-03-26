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Факты / Украина / Политика

Кабмин переименовал Минкультуры, молодежи и спорта

Кабинет Министров Украины переименовал Министерство культуры, молодежи и спорта в Министерство культуры и информационной политики.

Соответствующее решение принято постановлением №238 от 23 марта.

Также правительство внесло изменения в акты, касающиеся деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта, заменив название ведомства.

Читайте: $40 тыс. и € 28 тыс. на счету, 500 тыс. зарплаты и два авто: декларация Гутцайта

Кабмин также отменил все функции этого министерства, касающиеся молодежи и спорта.

Напомним, 4 марта Верховная Рада поддержала назначение Вадима Гутцайта министром молодежи и спорта Украины.

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