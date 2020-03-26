Кабмин переименовал Минкультуры, молодежи и спорта

Кабинет Министров Украины переименовал Министерство культуры, молодежи и спорта в Министерство культуры и информационной политики.
Соответствующее решение принято постановлением №238 от 23 марта.
Также правительство внесло изменения в акты, касающиеся деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта, заменив название ведомства.
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Кабмин также отменил все функции этого министерства, касающиеся молодежи и спорта.
Напомним, 4 марта Верховная Рада поддержала назначение Вадима Гутцайта министром молодежи и спорта Украины.
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