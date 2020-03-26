Кабмін перейменував Мінкультури, молоді та спорту

Кабінет Міністрів України перейменував Міністерство культури, молоді та спорту на Міністерство культури та інформаційної політики.

Відповідне рішення ухвалено постановою №238 від 23 березня.

Також постановою №231 від 23 березня уряд вніс зміни до актів, які стосувалися діяльності Міністерства культури, молоді та спорту, замінивши назву відомства.

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Кабмін також скасував усі функції цього міністерства, які стосувалися молоді та спорту.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада підтримала призначення Вадима Гутцайта міністром молоді та спорту України.