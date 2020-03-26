За минулу добу в Україну повернулися 13,5 тис. громадян. Загалом за 25 березня український кордон перетнули майже 22 тис., з яких 6 670 – іноземці, які виїхали з країни.

Крім того, за минулу добу прикордонники провели температурний скринінг та опитування щодо стану здоров’я близько 15,3 тис.

Щодо скарг громадян, які висловлюють незадоволення більш тривалою процедурою контролю, проводиться роз’яснювальна робота про необхідність обмежувально-карантинних заходів. Також прикордонники наголошують на необхідності подальшої самоізоляції.

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Також 25 березня в Україну прибули два евакуаційні потяги з Перемишля, якими повернулися 1 240 громадян.

У столичному аеропорту прийняли пасажирів з майже 30 евакуаційних авіарейсів.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що в українців, які ще не повернулися на батьківщину, залишився час до 27 березня.

Після цієї дати пасажирське авіасполучення та залізничні перевезення зі світом будуть повністю закриті.