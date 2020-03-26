Сумы и Закарпатскую область закрыли на въезд: кто может попасть в регионы

Город Сумы полностью закрывается на въезд для не местных жителей. Однако в город могут попасть жители, которые проживают там, имея при себе соответствующие документы; лица, которые имеют в городе недвижимость, должны иметь при себе документы, подтверждающие право собственности. Также в Сумы пустят тех, кто работает в городе, но необходима справка с работы.

На контрольно-пропускных пунктах также будут проверять температуру тела водителей и пассажиров и проводить санитарный досмотр вещей, багажа и всего транспортного средства.

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В Закарпатской области было принято решение ограничить перемещение на территорию области.

Начиная с 00.00 часов 27 марта 2020 года до 24 апреля 2020 года по всей области будет прекращена работа рынков, за исключением оптовых продуктовых. Также будут закрыты отделения для приготовления и приема еды, кофе и других напитков, расположенных на АЗС.

Кроме того, на дорогах будут оборудованы контрольно-пропускные пункты, где будет проводиться температурный скрининг на территорию области.

Напомним, правительство ввело чрезвычайную ситуацию во всех областях и продлило карантин в Украине до 24 апреля.

По состоянию на 10.00 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев коронавируса, из которых пять летальных. Один пациент полностью выздоровел.

В целом коронавирус обнаружили в 15 областях и в городе Киев.