Суми і Закарпатську область закрили на в’їзд: хто може потрапити в регіони

Місто Суми повністю закривається на в’їзд для немісцевих жителів. Однак в місто можуть потрапити жителі, які проживають там, варто мати відповідний документи; особи, які мають у місті нерухомість, повинні мати документи, що підтверджують право власності. Також у Суми пустять тих, хто працює в місті, але необхідна довідка з роботи.

На контрольно-пропускних пунктах також перевірятимуть температуру тіла водіїв і пасажирів і проводитимуть санітарний огляд речей, багажу і всього транспортного засобу.

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У Закарпатській області було ухвалено рішення обмежити переміщення на територію області.

Починаючи з 00.00 години 27 березня 2020 року до 24 квітня 2020 року на всій області буде припинено роботу ринків, за винятком оптових продуктових. Також будуть закриті відділення для приготування і прийому їжі, кави та інших напоїв, розташованих на АЗС.

Крім того, на дорогах будуть обладнані контрольно-пропускні пункти, де проводитиметься температурний скринінг.

Нагадаємо, уряд запровадив надзвичайну ситуацію в усіх областях та продовжив карантин в Україні до 24 квітня.

Станом на 10.00 26 березня в Україні зафіксовано 156 випадків коронавірусу, з яких є п’ять летальних. Один пацієнт повністю одужав.

Усього коронавірус виявлено у 15 областях та у місті Київ.