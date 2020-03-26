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Факты / Украина

Как вернуться в Украину — список рейсов 27 марта

Украина на 27 марта назначила восемь рейсов для эвакуации своих граждан из-за границы.

Вылеты запланированы из Казахстана (Алматы), Польши (Варшава), Израиля (Тель-Авив), Австрии (Вена), Литвы (Вильнюс), Катара (Доха), Франции (Париж), Германии (Франкфурт).

Рейсы будут выполнять авиакомпании SkyUp Airlines и МАУ.

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Все рейсы будут приниматься в Киеве (аэропорт Борисполь) в карантинном терминале В, где работают эпидемиологи.

Пассажиры пройдут экспресс-тесты на Covid-19. Всех предупредят о необходимой самоизоляции на 14 дней.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что украинцы должны вернуться из-за границы до 27 марта.

После этой даты пассажирское авиасообщение и железнодорожные перевозки с миром будут полностью закрыты.

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