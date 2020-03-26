Україна на 27 березня призначила вісім рейсів для евакуації своїх громадян з-за кордону.

Вильоти заплановані з Казахстану (Алмати), Польщі (Варшава), Ізраїлю (Тель-Авів), Австрії (Відень), Литви (Вільнюс), Катару (Доха), Франції (Париж), Німеччини (Франкфурт).

Рейси виконуватимуть авіакомпанії SkyUp Airlines та МАУ.

Читайте: Скільки людей повернулося в Україну за минулу добу

Усі рейси прийматимуться у Києві (аеропорт Бориспіль) у карантинному терміналі В, де працюють епідеміологи.

Пасажири пройдуть експрес-тести на Covid-19. Всіх попередять про необхідну самоізоляцію на 14 днів.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що українці повинні повернутися з-за кордону до 27 березня.

Після цієї дати пасажирське авіасполучення та залізничні перевезення зі світом будуть повністю закриті.