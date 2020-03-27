PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Тепловизор и ночное видение: ВСУ получили 13 танков Т-64 БВ и Т-80

Вооруженные силы Украины получили 13 модернизированных танков Т-64 БВ и Т-80. Заказ государства выполнил Харьковский бронетанковый завод.

С 2018 года завод поставил в ВСУ 100 боевых машин, рассказали журналистке Фактов Татьяне Доцяк.

Танки имеют усовершенствованную динамическую защиту, тепловизионный прицел, систему навигации, приборы ночного видения, а также спутниковую навигацию.

— Отправляем танки Т-80БВ — десять единиц, и танки Т-64 БВ — три единицы. Это трехлетний контракт, мы заканчиваем в первом квартале 2020 года. Заказ закончен полностью в сроки, указанные в контракте, — рассказал директор государственного предприятия Харьковский бронетанковый завод Вячеслав Стрелец.

Тепловизор и ночное видение: ВСУ получили 13 танков Т-64 БВ и Т-80 / 5 фотографий

Читайте: Украина должна сосредоточиться на создании боевых роботов — Бадрак

Из-за введения карантина завод перешел в режим простоя, 300 сотрудников остаются дома, однако получают две трети зарплаты. Работает на предприятии пока 90 человек.

Напомним, Министерство обороны увеличило в 2020 году финансирование ракетной программы на 300 млн грн по сравнению с прошлым годом.

Фото: Татьяна Доцяк, Факты ICTV

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка