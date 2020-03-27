Вооруженные силы Украины получили 13 модернизированных танков Т-64 БВ и Т-80. Заказ государства выполнил Харьковский бронетанковый завод.
С 2018 года завод поставил в ВСУ 100 боевых машин, рассказали журналистке Фактов Татьяне Доцяк.
Танки имеют усовершенствованную динамическую защиту, тепловизионный прицел, систему навигации, приборы ночного видения, а также спутниковую навигацию.
— Отправляем танки Т-80БВ — десять единиц, и танки Т-64 БВ — три единицы. Это трехлетний контракт, мы заканчиваем в первом квартале 2020 года. Заказ закончен полностью в сроки, указанные в контракте, — рассказал директор государственного предприятия Харьковский бронетанковый завод Вячеслав Стрелец.
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Тепловизор и ночное видение: ВСУ получили 13 танков Т-64 БВ и Т-80 / 5 фотографий
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Из-за введения карантина завод перешел в режим простоя, 300 сотрудников остаются дома, однако получают две трети зарплаты. Работает на предприятии пока 90 человек.
Напомним, Министерство обороны увеличило в 2020 году финансирование ракетной программы на 300 млн грн по сравнению с прошлым годом.
Фото: Татьяна Доцяк, Факты ICTVТеги: ВСУ, ВооружениеЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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