









Тепловизор и ночное видение: ВСУ получили 13 танков Т-64 БВ и Т-80 / 5 фотографий

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Из-за введения карантина завод перешел в режим простоя, 300 сотрудников остаются дома, однако получают две трети зарплаты. Работает на предприятии пока 90 человек.

Напомним, Министерство обороны увеличило в 2020 году финансирование ракетной программы на 300 млн грн по сравнению с прошлым годом.

Фото: Татьяна Доцяк, Факты ICTV