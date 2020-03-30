15 слуг народа по состоянию здоровья пропустят внеочередное заседание Рады

От фракции Слуга народа около 15 человек могут отсутствовать на внеочередном пленарном заседании парламента по состоянию здоровья.
Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия.
— По состоянию на вчера было где-то 15 человек, но не больных коронавирусом, к счастью. Это те, кто чувствует себя плохо.
То есть посмотрим, вы будете видеть это, — сказал Арахамия, отвечая на вопрос, сколько народных депутатов Слуги народа болеют.
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента в понедельник, 30 марта, в 14.00.
Напомним, перед внеочередным заседанием Рады 30 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций.