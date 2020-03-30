15 слуг народу за станом здоров’я пропустять позачергове засідання Ради

Від фракції Слуга народу близько 15 осіб можуть бути відсутніми на позачерговому пленарному засіданні парламенту за станом здоров’я.
Про це повідомив глава фракції Давид Арахамія.
– Станом на вчора було десь 15 осіб, але не хворих коронавірусом, на щастя. Це ті, хто почуваються погано.
Тобто подивимося, ви будете бачити це, – сказав Арахамія, відповідаючи на питання, скільки народних депутатів Слуги народу хворіють.
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання парламенту в понеділок, 30 березня, о 14.00.
Нагадаємо, перед позачерговим засіданням Ради 30 березня президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками парламентських фракцій.