Google Classroom или Zoom: как организовать обучение онлайн

Пандемия коронавируса отправила все учебные заведения на карантин. Многие школьники думали, что это время они проведут дома за видеоиграми или на прогулках. Но оказалось, что учиться эффективно можно и не выходя из дома.

На фоне этого набирают популярность приложения, позволяющие продолжать обучение дистанционно.

Google Classroom

Бесплатное приложение Google Classroom для дистанционного обучения. Объединяет в себе все преимущества использования Google.

В него интегрирован Google Drive для создания и обмена задачами, Google Docs, Sheets and Slides для написания, Gmail для общения и Google Calendar для расписания.

Учитель может отслеживать прогресс каждого ученика, а после оценки его работы вернуть вместе с комментариями. Ученики могут быть приглашены в класс через спецкод, или автоматически импортироваться из школьного сайта.

Каждый класс создает отдельную папку на Google диске соответствующего пользователя. Сюда можна подать работу, которую оценивает учитель.

Есть возможность делать фото и прикреплять их к задачам, делиться файлами из других приложений и получить оффлайн доступ к информации.

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Сlass Dojo

Программа Сlass Dojo имеет возможность оценки работы класса в режиме реального времени. Есть украинизированный интерфейс.

Учитель может оценивать классную и домашнюю работу. В программе можно работать как со стационарного компьютера, так и с планшета или смартфона.

Classtime

Онлайн-сервис Сlasstimе заполнен мгновенными тестами, которые можно проводить как во время урока, так и давать на домашнее задание.

Есть простой в использовании рабочий кабинет. В нем нужно создать виртуальный класс и добавлять учеников путем направления сгенерированного программой кода или ссылки. В один класс »помещается» 250 человек. Поэтому можно добавить не только учеников, но и родителей и других учителей.

Viber

Мобильное приложение Viber, которое может работать на операционных системах Windows, OS X или Linux. Интегрируется с адресной книгой и авторизуется по телефону.

— Мы с начала карантина начали использовать Viber. Его проблема в том, что за валом сообщений можно потеряться. Когда мне сбрасывают 25 домашних работ в один момент — это просто завал. Сейчас приходится просить детей присылать домашнюю работу на электронную почту, — рассказывает Наталья Чаус, учительница из города Червоноград Львовской области.

Zoom

Компьютерная программа Zoom для крупных онлайн-конференций. Позволяет транслировать одновременно до нескольких открытых окон. Доступна возможность комментирования и чат. Записи можно сохранять как на свой компьютер, так и в облачное хранилище Zoom.

— Мы пробовали Zoom, очень компактная программа. Вела несколько уроков математики через программу. Детям понравилось, — говорит Наталья Чаус.

Минус программы — ее нужно установить на компьютер и зарегистрироваться.

Skype

Skype — одна из старейших программ для дистанционного общения. Бесплатная для загрузки и простая в использовании программа. Есть возможность осуществлять видео- и голосовые вызовы, проводить конференции, отправлять мгновенные сообщения и обмениваться файлами.

Минус программы — ее нужно установить на компьютер и зарегистрироваться.

Как сообщали Факты ICTV, на телеканале Рада выходят видеокурсы для подготовки к внешнему независимому оцениванию.

Также трансляции на YouTube-канале Министерства образования Украины.

Фото: МОН